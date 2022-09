Os 15 primeiros-ministros britânicos do reinado de Elizabeth II

Durante seus 70 anos de reinado, Elizabeth II da Inglaterra tratou com 15 primeiros-ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham.Os historiadores consideram que quem teve maior influência sobre ela foi Churchill, o primeiro chefe de governo com quem teve que lidar e que foi um mentor da soberana.

Com Harold MacMillan ela compartilhou o gosto pelas fofocas políticas, considerava Tony Blair desdenhoso demais das tradições, e David Cameron - de ascendência nobre - era um primo distante.

Suas relações com a "dama de ferro" Margaret Thatcher, ao contrário, não foram especialmente fluidas e pouco se soube do que pensava sobre o controverso Boris Johnson.

Na última terça-feira (6), a monarca nomeou formalmente Liz Truss a nova premiê do Reino Unido. FOTO: Jane Barlow/Pool/AFP/JC

Na última terça-feira (6), a monarca nomeou formalmente Liz Truss a nova premiê do Reino Unido. O encontro com a rainha, que normalmente é realizado no Palácio de Buckingham, em Londres, ocorreu na Escócia a pedido da Casa Real, pois Elizabeth estaria com problemas de mobilidade. Pouco antes da reunião com Truss, a monarca recebeu a carta de demissão do premiê, Boris Johnson.

David Cameron, John Major, Tony Blair e Gordon Brown posam com Elizabeth II nos 60 anos de reinado, em 2012. FOTO: STEFAN ROUSSEAU/Pool/AFP/JC

Confira os 15 chefes de governo do reinado de Elizabeth II