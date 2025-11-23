O que diz o documento final da Conferência do Clima da ONU no Brasil

O Pacote de Belém, conjunto de documentos resultado das longas e intensas negociações entre representantes de 194 países na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, registra avanços, mas vem sendo analisado principalmente pelo conteúdo que ficou de fora. O texto foi aprovado na tarde de sábado, dia 22, após a construção de um acordo durante a madrugada.

A reunião das partes (países), realizada neste ano pela primeira vez no Brasil, não cita diretamente o problema relacionado aos combustíveis fósseis - o carvão, o petróleo e o gás natural -, nem indica medidas a serem adotadas para reduzir a dependência destas fontes de energia. Além disso, o fim do desmatamento como um compromisso também não consta nas decisões da Conferência.

Ainda assim, a aprovação do mecanismo para a transição justa é apontada como um importante avanço das decisões formais, na avaliação do Observatório do Clima (OC), rede da sociedade civil brasileira que reúne mais de 160 integrantes, entre organizações ambientalistas, institutos de pesquisa e movimentos sociais.

Conforme o OC, o conjunto de regras deve ser entregue até a COP31, com base em um texto que reafirma a necessidade de financiamento público para países em desenvolvimento implementarem a transição de forma justa e equitativa. Este foi um dos assuntos mais destacados nos discursos das autoridades climáticas deste ano, mas que ainda não avançou para uma determinação.

Outros tópicos apontados como avanço são a menção, pela primeira vez, de comunidades afrodescendentes e sobre o direito dos indígenas sobre os seus territórios. Um dos documentos aprovados, chamado de "Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização global contra as mudanças climáticas", com 59 indicadores para a agenda de adaptação.