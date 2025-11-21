Presidente da COP30 prevê prolongamento das negociações após incêndio

Prevista para terminar nesta sexta-feira (21), a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, pode ser prorrogada por mais tempo para que as negociações alcancem o necessário consenso em torno das pautas climáticas em debate.

"Realmente, as coisas mudaram um pouco. Estamos trabalhando nas consultas dos grupos regionais, estamos trabalhando nisso online e por telefone. Amanhã (21), como reabriu a Zona Azul, teremos negociações de manhã e durante todo o dia. Então, vamos ver até quando dura, você sabe que as COPs, em geral, duram mais do que o previsto. Estávamos querendo adiantar, mas vamos ver como fazer amanhã", afirmou Corrêa do Lago.

Segundo o embaixador, que admitiu a complexidade das negociações, no final da tarde de sexta será possível ter uma percepção mais clara "de quando vai acabar".