Escolha de Belém como sede da COP30 foi simbólica, mas cercada por polêmicas

O Brasil foi escolhido como sede para a 30ª edição da Conferência em dezembro de 2023, durante a COP28, realizada nos Emirados Árabes Unidos. Já na ocasião foi dito pelo presidente Lula (PT) que o evento seria em uma cidade amazônica. Logo na sequência Belém, capital do Pará, foi anunciada. Desde então, gargalos na infraestrutura da cidade e a logística demandada pelo evento, especialmente de hospedagem, foram apontados como entraves para realizar o evento na sede escolhida. Mas o governo federal, junto ao estadual - do governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula -, sustentaram a decisão.

A União previu cerca de R$ 1 bilhão para investimentos na cidade e a maior parte deste recurso já foi destinada ao Estado. Durante o andamento das obras, no entanto, muitas polêmicas vieram à tona, como a derrubada de árvores de uma área de mata para o alargamento de uma avenida - que não ficou pronta até a realização da Conferência. Outro grande investimento foi a doação de área da União e o repasse de recursos ao Estado para a transformação de um antigo hangar da Aeronáutica em um enorme centro de eventos - é neste local que a COP30 está sendo realizada.

Das dificuldades apontadas durante a preparação da capital paraense para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a principal foi o preço das hospedagens. A rede hoteleira e moradores de Belém que ofertaram cômodos de suas casas inflacionaram os preços em até 15 vezes o que seria padrão para as acomodações. Em julho, uma carta assinada por representantes de 25 países chegou a pedir a transferência da sede da COP30, alegando que o custo da hospedagem inviabilizaria a participação das delegações. Neste caso, a ONU e o Governo Federal agiram, inclusive com recursos, para garantir preços mais acessíveis e subsidiar as estadias.