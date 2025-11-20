Porto Alegre,

Publicada em 20 de Novembro de 2025 às 17:39

Pavilhão da COP30 segue fechado após incêndio; 13 pessoas são atendidas por inalação de fumaça

Chamas foram controladas em seis minutos, diz ONU; local passa por avaliação

AFPTV/ AFP/JC
Bruna Suptitz
O pavilhão da Zona Azul da COP30, em Belém, segue fehado temporariamente enquanto o Corpo de Bombeiros realiza uma avaliação de segurança completa. Conforme comunicado da ONU à imprensa, 13 pessoas foram atendidas no local por inalação de fumaça e o estado de saúde delas está sendo monitorado.
Ainda conforme a ONU, o Corpo de Bombeiros e os agentes de segurança da Organização responderam prontamente e o fogo foi controlado em aproximadamente seis minutos. Os participantes presentes no local foram evacuados em segurança.
"Por precaução, o Governo Brasileiro e a UNFCCC (agência que trata da pauta climática) decidiram, em conjunto, fechar temporariamente a Zona Azul enquanto o Corpo de Bombeiros realiza uma avaliação de segurança completa. Solicitamos aos delegados que aguardem um novo comunicado oficial, que será divulgado às 20h de hoje, após a conclusão da avaliação e a confirmação da total segurança do local", diz o comunicado.
A Zona Verde, que permite acesso a pessoas não credenciadas, permanece aberta e as atividades continuam conforme programado.

