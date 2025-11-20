Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém

Um incêndio atingiu um dos pavilhões da COP30 em Belém do Pará no início da tarde desta quinta-feira, 20. A organização da COP30 afirma que o incêndio foi controlado e que não há feridos. As equipes de bombeiros e de segurança trabalham agora no rescaldo e monitoram a situação. As informações são da Folhapress.

As chamas começaram nos setores dedicados aos países, na Zona Azul, causando correria entre os participantes da conferência. A segurança orientou que o local fosse evacuado. Já na área externa, pessoas tiveram que usar escadas para passar pela grade que circula o pavilhão, no Parque da Cidade.

A energia elétrica foi cortada no local, e as labaredas chegam a furar os toldos dos estandes. Conforme imagens que circulam nas redes sociais, participantes da Conferência auxiliaram na fase inicial do combate usando extintores.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. O incidente ocorre na fase final da conferência, quando os países já acertam detalhes na negociação antes do resultado ser apresentado. A previsão é de encerramento da Conferência nesta sexta-feira, 21, mas há possibilidade de que as reuniões de negociação entre os países se estendam pelos próximos dias.