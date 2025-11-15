Na COP30, grupo usa imagem do cavalo Caramelo como animal símbolo da crise climática

No passado, o urso polar era o animal símbolo do aquecimento global: temperaturas mais altas levam ao derretimento das geleiras no ártico, tirando deles seu habitat e, como consequência, as condições de vida. Com o tempo e o avanço das mudanças climáticas – também consequência de um planeta mais quente –, outros animais passaram a sofrer as consequências.

Nas enchentes de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul, animais criados para o consumo foram levados pelas águas nas regiões dos vales. Um caso emblemático foi da búfala de Venâncio Aires encontrada com vida na Ilha da Pintada, em Porto Alegre – cerca de cem quilômetros de distância. A grande maioria morreu. Além destes, animais domésticos foram dizimados, outros tantos ficaram doentes.

Mas um caso chamou a atenção do País inteiro: o cavalo Caramelo, animal que sobreviveu pelo menos quatro dias sob um telhado cercado de água e lama na cidade de Canoas. Uma imagem semelhante a do urso polar resistindo à água que avança. A diferença está na identificação: o animal do ártico é apenas uma foto que já vimos; um cavalo, a maioria de nós conhece pessoalmente.

O GRAD, Grupo de Resposta a Animais em Desastre, está na Conferência do Clima com o slogan "Os invisíveis chegaram à COP30 para serem vistos". Um leque foi distribuído pelo grupo aos participantes – aliás, essencial para dar conta do calor em Belém. Estampando o leque está ele: o cavalo Caramelo. A crise climática é global; as consequências são locais.