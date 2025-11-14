O que significa a siglaa COP usada pela Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas

COP é a sigla em inglês para “conferência das partes”, termo adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reuniões multilaterais em que os países as partes que debatem um tema em específico. Além da COP sobre as mudanças climáticas, a ONU também realiza Conferências sobre a diversidade biológica e para o combate à desertificação. Destas, a COP do clima é a que mais mobiliza governos e sociedade, embora sua pauta também esteja relacionada às outras duas.

Religiosidade

“Maria de Nazaré, ajude a COP30 a restaurar a criação” diz uma faixa exibida próximo ao santuário da cidade de Belém. É o encontro da ciência com a religiosidade.

Saúde climática

O Brasil lançou na COP30 o Plano de Ação em Saúde, primeiro documento internacional dedicado à adaptação do setor de saúde.

Direitos humanos

“Não é possível ter justiça climática sem direitos humanos” - na Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, essa frase é repetida em todos os protestos e manifestações que a coluna presenciou nos quatro primeiros dias da COP.