Saúde mental e liderança humanizada são destaque no 2° Fórum de Gestão de pessoas

A importância de cuidar de quem cuida. Esse será o tema central do 2º Fórum de Tendências em Gestão de Pessoas para as Lideranças da Saúde, inserido na programação do Health Meeting, que focará, nesta edição, na questão das conexões humanas na saúde e a liderança do cuidado. Liderar pessoas em tempos de esgotamento emocional, escassez de talentos e transformação cultural acelerada está entre os desafios que serão abordados durante o evento que terá como público-alvo pessoas que ocupam posições estratégicas na gestão de equipes.

O fórum terá dois pilares importantes: o primeiro deles é a Saúde Mental e Bem-Estar, uma preocupação global e, cada vez mais, desafiadora, pois foi muito impactada, principalmente depois da pandemia de Covid-19, pelo risco a que se expunham os profissionais e pelo excesso de trabalho, diante de hospitais lotados. “Depois tivemos a enchente que atingiu os profissionais das áreas de saúde, suas famílias, casas, além dos próprios hospitais”, afirma a gerente de gestão de pessoas do Hospital São Lucas da PUCRS, Patrícia Campos.

Paralelo aos eventos externos, a área da saúde é um ambiente bastante desafiador no dia a dia, por isso a necessidade de uma cultura institucional fortalecida em saúde mental, a partir de uma gestão mais humanizada. “Vamos tratar da questão do bem-estar no ambiente de trabalho, como uma prioridade na área de saúde mental, debatendo temas como burnout, na área da saúde”, diz Patrícia. A palestrante será Jaqueline Mânica.



Os episódios de burnout ocorrem em todos os níveis da sociedade, mas no segmento da saúde é preciso redobrar os cuidados por ser um grupo que lida com essas situações adversas no seu cotidiano. “Muitas vezes lidamos com pacientes psiquiátricos, com familiares mais estressados, daí a importância de as pessoas estarem emocionalmente bem, porque esse ambiente adverso faz parte da área da saúde”, pondera Patrícia.

A gerente lembra que a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01), promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foi atualizada para incluir a gestão de riscos psicossociais, exigindo que as empresas avaliem, controlem e previnam fatores como assédio e sobrecarga que afetam a saúde mental dos trabalhadores. A vigência obrigatória dessas novas disposições foi estendida para maio de 2026, concedendo às empresas mais tempo para se adaptarem à inclusão da saúde mental na gestão de segurança e saúde no trabalho (SST). “Um público na área da saúde, prioritariamente feminino, que além da sua jornada de trabalho, muitas vezes tem a jornada de casa, da família. Às vezes acabam trabalhando em mais de um local, sobrecarregadas e precisando de ajuda”, acrescenta a especialista.

Inserido neste mesmo pilar está o tema da felicidade no trabalho que terá como palestrante a diretora assistencial do Hospital Sírio Libanês (SP), Wania Baia, que falará sobre um novo modelo de sucesso organizacional, com a apresentação de cases práticos “Para que sirvam de inspiração para os líderes da área”, acrescentou Patrícia.

O segundo pilar que norteará a programação do fórum é o de Gestão de Pessoas: Liderança e Gestão Humanizada na Saúde que trará o tema Assédio no Ambiente de Trabalho: O papel do líder na Prevenção e Responsabilização. “Para que não se normalize certos comportamentos, trabalhando também a questão da responsabilidade do líder, e o papel dele nesse contexto e na construção de uma cultura segura dentro das organizações, falando inclusive das responsabilidades criminais”, afirma Patrícia. O palestrante será Fabiano Clementel do Hospital São Lucas da PUCRS.

O segundo tema do eixo da gestão de pessoas é o da Gestão de Talentos na Saúde: Estratégias para um Novo Cenário, como romper barreiras e Mudar o Mindset na Área da Saúde. Os palestrantes serão o diretor-médico executivo do Hospital do Coração (SP), Gabriel Dalla Costa, e Vania Röhsig, do Hospital Moinhos de Vento (RS), compartilhando as experiências e essas práticas de trabalhar os talentos no sentido de estratégias, num novo e desafiador cenário de constante transformação. O terceiro tema será Inteligência Artificial na área de Gestão de Pessoas, ferramenta muito importante na questão da organização dessa governança dentro dos estabelecimentos de saúde, cujo palestrante será Harold Schultz Neto – Labrynth/EUA compartilhará alguns cases também.