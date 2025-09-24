Desafios da gestão hospitalar estarão no centro do primeiro dia da feira

Como garantir atendimento de qualidade a uma população que envelhece rapidamente, em hospitais pressionados por demanda crescente, custos elevados e necessidade constante de inovação tecnológica? Esse é o ponto de partida do debate que vai marcar o primeiro dia do Health Meeting Brasil/SINDIHOSPA, que ocorre entre 21 e 23 de outubro, no Centro de Eventos da Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre.

A programação abrirá com a 14ª edição do workshop Novos Caminhos para a Saúde, realizado pela Agenda Executiva em Saúde. Tradicional no calendário do setor, o encontro reúne executivos de instituições hospitalares de todo o País para discutir tendências, compartilhar práticas de gestão e apontar soluções aos desafios mais urgentes da área. A programação vai das 8h15min até as 19h.

Um dos temas centrais é a sustentabilidade financeira do setor. O Brasil tem hoje cerca de 52 milhões de pessoas com planos de saúde, apenas dois milhões a mais do que em 2014. A estagnação preocupa, já que a ampliação do acesso à saúde suplementar é vista como essencial para aliviar a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Para Fernando Torelly, vice-presidente da Regional Zona Sul do Rio de Janeiro da Rede D’Or e um dos palestrantes do workshop, a relação entre hospitais e operadoras precisa deixar para trás o viés de conflito e se consolidar em bases colaborativas. “É preciso ter operadoras saudáveis para defender planos e garantir atendimento aos pacientes. Estamos numa era de parceria, não mais de embate. Só assim conseguiremos ampliar o acesso”, afirma.

A transformação digital e a inteligência artificial

Outro eixo do workshop será a incorporação de novas tecnologias. A inteligência artificial (IA), por exemplo, já começa a impactar diretamente a rotina hospitalar, desde diagnósticos mais rápidos até a otimização de processos administrativos. Para Torelly, trata-se de uma revolução comparável à chegada da internet.

“Vivemos uma nova transformação profunda. A IA traz rapidez, agilidade e eficiência, mas exige lideranças preparadas para lidar com mudanças constantes”, observa. O desafio, no entanto, não é apenas tecnológico: gestores precisam equilibrar inovação com atendimento humanizado, elemento que segue determinante na experiência do paciente.

Se a tecnologia evolui em ritmo acelerado, a formação de lideranças é o ponto em que o setor mais precisa investir, segundo Torelly. “O grande desafio hoje é qualificar pessoas capazes de liderar organizações complexas e em permanente mudança. Precisamos de líderes preparados para pensar estratégias, mas também para atuar no dia a dia com equipes, pacientes e parceiros”, avalia.

Essa visão é a espinha dorsal do workshop, que tem como tema central o desenvolvimento e fortalecimento da liderança. O objetivo é oferecer uma imersão em conhecimento estratégico, conectando gestores de diferentes realidades - de hospitais públicos a instituições privadas, de grandes centros a unidades regionais - em torno de desafios comuns.

A experiência do paciente como diferencial

Apesar do foco em tecnologia e gestão, os debates reforçam que a essência da atividade hospitalar continua sendo o cuidado humano. “Um hospital é gente cuidando de gente. A tecnologia ajuda, mas nada substitui a cordialidade e a empatia no atendimento”, diz Torelly.

Essa perspectiva será aprofundada no painel de encerramento, dedicado à experiência do paciente e à qualidade médico-assistencial como diferencial estratégico. O tema ganha relevância em um cenário em que pacientes estão mais informados, exigentes e conectados, demandando serviços que unam excelência técnica e acolhimento. Para esse debate, haverá representantes do Hospital de Clínicas, Moinhos de Vento, Hospital do Coração (HCor) e Santa Casa, entre outros.

Painéis e palestrantes

O dia será dividido em quatro grandes momentos de debate:

8h30 - 10h00: A visão da alta governança executiva sobre os desafios da saúde. Com participações de Alceu Alves da Silva (MV Sistemas), Paulo Soares (Unimed Porto Alegre), Mohamed Parrini (Hospital Moinhos de Vento) e Jader Pires (Santa Casa de Porto Alegre). Moderação de Jorge Bajerski (Hospital de Clínicas de Porto Alegre).

10h00 - 11h30: Construindo o relacionamento estratégico e colaborativo entre hospitais e operadoras. Com Daniela Medeiros (Unimed Porto Alegre), Oswaldo Balparda (Hospital São Lucas da PUCRS), Daniel Greca (Sírio-Libanês) e José Floriani (Grupo DOC). Moderação de Sandro Junqueira (Hospital Mãe de Deus).

13h30 - 15h00: Liderança do futuro – os desafios da inteligência artificial e da humanização. Com Fernando Torelly (Rede D’Or), Cláudia Stadtlober (Unisinos), Lara Sales Vieira (Hospital Pompéia), Evandro Moraes (Hospital Moinhos de Vento) e José Paulinho Brand (Hospital Ouro Branco). Moderação de Kátia Magni (3up Talentos).

15h00 - 17h00: Experiência do paciente – qualidade médico-assistencial como diferencial estratégico. Com José Miguel Dora (Hospital de Clínicas), Marcos Riva (HCor), Andrea Conrad (Copa Star), Vania Röhsig (Moinhos de Vento) e Franklin Lindolf (Hospital Regional do Oeste). Moderação de Mariele Chrischon (Santa Casa). Espaço de troca e aprendizado

A expectativa é que a diversidade de experiências enriqueça o debate. “Não se trata de hospitais grandes ensinando aos pequenos. Cada instituição tem pontos fortes, e o importante é compartilhar práticas que fortaleçam o sistema como um todo”, resume Torelly.

Ao longo do dia, além dos conteúdos técnicos, os participantes terão acesso a oportunidades de networking e troca de experiências com profissionais que estão moldando o futuro da saúde no Brasil.

Os ingressos para o workshop estão disponíveis no site hmbrasilfeiras.com.br . Até o dia 30 deste mês, a venda está no 2º lote, com os seguintes valores:

R$ 229,00 para associados do Sindihospa, Unicred, Unimed Porto Alegre, Simers e ABDEH;

R$ 299,00 para profissionais em geral;

R$ 149,00 para estudantes (mediante cadastro com o CNPJ da instituição de ensino).

A partir do dia 1º de outubro, no 3º lote, os valores serão: