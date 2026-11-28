O Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) vai desenvolver, em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul, ações de capacitação e apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino entre mulheres vítimas de violência. O termo de cooperação foi assinado durante a 14ª edição oficial do encontro, realizada no espaço de eventos A Villa, em Gramado, nesta sexta-feira (27).
A presidente do FMEG, Tânia Cruz, explicou que um dos pilares do Fórum é o empreendedorismo social, que visa exatamente trazer soluções que atendam e deem autonomia às mulheres de diferentes classes sociais. “Queremos transformar mais vidas no empreendedorismo: somos mulheres privilegiadas que temos esse olhar e vamos fazer muito ainda para essas mulheres que querem empreender e precisam de uma mão. Vamos dar essa mão pra elas”, planejou.
Segundo a secretária-adjunta da Mulher, delegada Viviane Viegas, a iniciativa é de grande importância porque a autonomia feminina é um dos caminhos para reverter situações de violência doméstica. “Fico muito feliz porque, a partir de dezembro, estaremos juntos com o FMEG, estabelecendo um plano de trabalho que atuará efetivamente em ações que visam promover essa autonomia para as mulheres que passam por situação de violência e abrir para elas portas para que possam sair dessa condição”, projetou.
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