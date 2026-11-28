A expectativa por uma vaga no ensino superior marcou a movimentação em frente aos locais de aplicação das provas do Vestibular 2027 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) neste sábado (28). Em Porto Alegre, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, um dos principais pontos de realização do concurso, recebe 1.152 candidatos neste fim de semana. Entre os vestibulandos, familiares e professores acompanhavam os momentos que antecederam a abertura dos portões.
Nesta edição, 23.413 candidatos disputam 4.058 vagas distribuídas em 98 cursos de graduação. No primeiro dia, os estudantes terão cinco horas e meia para responder a 75 questões de Biologia, Física, História, Matemática e Química.
Entre os candidatos que realizam a prova pela primeira vez estava Thayssa Henriques, de 18 anos, moradora do bairro Pinheiro, na Zona Leste da Capital. Estudante do Colégio Estadual Inácio Montanha, no bairro Santana, a jovem pretende cursar Direito e optou por não realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concentrar a preparação nos vestibulares.
"Há alguns meses me preparando, já estava pensando como ia ser, revisando as matérias, principalmente as exatas, que tenho mais dificuldade. A expectativa é grande", contou.
Thayssa chegou ao local de prova acompanhada da avó, Eni Henriques, que planejava permanecer em frente ao colégio até o término do exame. A emoção de acompanhar a primeira neta a prestar vestibular também deu espaço ao nervosismo. "Estou acompanhando ela para dar força, para dar esperança. Ela é a minha primeira neta a fazer vestibular. O coração está meio acelerado. Estou muito feliz por ela ter essa oportunidade" afirmou Eni.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!