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Publicada em 27 de Novembro de 2026 às 09:21
Tabela com a expectativa de vida para todas as idades foi antecipada pelo Diário Oficial da União nesta sexta-feiraAgência Brasil/Divulgação/JC
A expectativa de vida do brasileiro ao nascer, em 2025, era de 76,9 anos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2024, a estimativa era de 76,6 anos.