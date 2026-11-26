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Publicada em 26 de Novembro de 2026 às 20:00
Dados são do Censo da Educação Superior 2025 do InepAgência Brasil
Em 2025, o Brasil registrou o recorde de ter 29% dos jovens de 18 a 24 anos frequentando cursos da educação superior ou que já concluíram a graduação. Dentre esses, um em cada quatro jovens está matriculado em algum curso.