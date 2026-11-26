Nesta sexta-feira (27) Porto Alegre recebe a cerimônia de premiação da 3ª edição do Prêmio Gaúcho de Sustentabilidade (PGS). Realizado pelo Instituto Aliança Sustentável com avaliação técnica da AKVO ESG, o encontro começa às 14h e reúne lideranças empresariais, especialistas e instituições de todo o Rio Grande do Sul para debater o futuro da gestão sustentável e premiar 30 organizações que transformaram boas práticas em resultados comprovados em 2026. O evento acontece no Espaço CIEE, na Av. Cel. Vicente, 183, Centro - Porto Alegre
Concebido desde sua criação, em 2024, para ir além de uma entrega simbólica de troféus, o PGS já mobilizou mais de 70 empresas ao longo de suas edições e consolidou-se como uma jornada técnica de aprendizagem contínua e alta credibilidade. Durante o ciclo anual, as instituições participantes passam por um rigoroso processo de diagnóstico baseado em 20 critérios alinhados à prática recomendada ABNT PR 2030-1 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, distribuídos nos eixos Ambiental, Social e Governança (ESG).
Para receber a homologação e os selos, divididos nas categorias Participante, Bronze, Prata, Ouro e Diamante, cada evidência apresentada pelas empresas passa por revisão técnica e validação independente.
"Desde a criação do prêmio, o nosso maior compromisso foi construir um processo com rigor técnico e credibilidade. O PGS não se resume a uma entrega de troféus; ele funciona como uma trilha estruturada de aprendizagem e mentorias ao longo do ano, garantindo que a sustentabilidade seja trabalhada de forma contínua e comprovada na rotina das empresas gaúchas", destaca Jean Budke, diretor de estratégia da AKVO ESG e diretor executivo do Instituto Aliança Sustentável.
Um dos diferenciais do PGS é o suporte pós-premiação. Todas as organizações participantes têm acesso garantido por 12 meses à Plataforma AKVO, ferramenta utilizada para diagnosticar lacunas de maturidade, estruturar planos de ação e monitorar indicadores. O objetivo é acompanhar a evolução dessas empresas ao longo do próximo ano para que, na 4ª edição (PGS 2027), seja possível medir o avanço real e a melhoria contínua de cada instituição.