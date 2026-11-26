Porto Alegre recebe, na sexta-feira (27), a 23ª edição da tradicional chegada do Papai Noel ao Shopping TOTAL. O evento gratuito acontece a partir das 18h, no Largo Cultural, com brincadeiras, personagens natalinos e atrações para toda a família.
Entre os destaques da programação está o espetáculo “O Fantástico Natal”, apresentado pela Cia Kika Tocchetto. A história se passa na fábrica mágica do Papai Noel, onde os duendes Teobaldo e Poka enfrentam uma corrida contra o tempo para organizar os presentes. Com a ajuda das Noeletes, a apresentação reúne música, dança, humor e momentos de magia, trazendo mensagens de união, trabalho em equipe e espírito natalino.
O momento mais aguardado está previsto para as 20h, quando o Papai Noel chegará de helicóptero e fará a tradicional descida de rapel pela chaminé histórica de 86 metros de altura, equivalente a um prédio de mais de 28 andares. Na sequência, o bom velhinho percorrerá os prédios históricos do TOTAL para encontrar as famílias e a comunidade que todos os anos acompanham a celebração.
A programação inclui ainda a entrega simbólica da chave da cidade de Porto Alegre ao Papai Noel, marcando a abertura das comemorações natalinas na Capital. O evento, que integra a agenda oficial da cidade de Porto Alegre, será encerrado com um espetáculo de fogos de artifício.