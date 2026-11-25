Após entregar obras dos pôlderes 7 e 8, a Prefeitura de Porto Alegre deve concluir até o final deste ano o projeto para a etapa seguinte de intervenções na região. A previsão é de que a concorrência pública para definir a empresa que executará a nova fase seja aberta no primeiro trimestre de 2027, com um investimento estimado em R$ 300 milhões oriundos de fundos federais.

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Os próximos passos incluem a construção de duas novas Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) e a canalização dos arroios Passo das Pedras e Areia. O projeto também abrangerá a reconstrução dos diques do Sarandi e da Vila Dique, estruturas que deixarão de ter função de proteção contra cheias e passarão a operar estritamente como drenagem urbana.

A obra recém-inaugurada entre os bairros Anchieta e Sarandi, na Zona Norte, recebeu R$ 60 milhões em investimentos estaduais. O sistema entregue é composto por um novo dique, sete comportas móveis e oito bombas flutuantes.

A estrutura bloqueia o avanço do rio Gravataí por meio do fechamento das comportas quando o nível da água sobe. Além disso, as bombas, com capacidade para 12 mil litros por segundo, retiram a água da chuva acumulada nos bairros e a devolvem ao manancial.

A entrega oficial das obras dos pôlderes 7 e 8 ocorreu na manhã da última terça-feira (24). Na ocasião, o prefeito Sebastião celebrou o impacto das novas estruturas de contenção.

"Representa o compromisso da nossa gestão com a proteção da Capital contra as cheias. É uma obra que servirá de exemplo para as demais intervenções que integram o sistema de proteção", declarou o prefeito.

Ele estava acompanhado do diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Vicente Perrone, que elogiou o alcance do projeto, declarando que se trata da maior intervenção do tipo desde a década de 1960.

"Esta obra soluciona, permanentemente, cerca de 60 pontos de vulnerabilidade identificados após a cheia histórica de 2024. Traz segurança para grande parte da cidade, incluindo toda a Zona Norte, o 4º Distrito e boa parte do Centro Histórico", ressaltou Perrone.