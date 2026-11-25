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Publicada em 25 de Novembro de 2026 às 20:00
"A violência contra mulheres não tem classe social nem fronteiras. Está em todos os cantos do globo. Mas é possível mudar com ações de todos nós", afirmou GuterresAgência Brasil
Em mensagem nesta quarta-feira (25), Dia Internacional para Eliminação da Violência contra Mulheres, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que a violência contra mulheres e meninas é uma vergonha universal.
"É preciso apoiar as mulheres e fortalecer os mecanismos de justiça e proteção em todo o mundo. A violência contra mulheres não tem classe social nem fronteiras. Está em todos os cantos do globo. Mas é possível mudar com ações de todos nós", afirmou Guterres.