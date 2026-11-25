Mais de um quarto dos municípios brasileiros com limpeza urbana descartava lixo em vazadouros a céu aberto até pelo menos o fim de 2024, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico divulgados nesta quarta-feira (25) pelo IBGE.

São 1.429 cidades com lixões dentro do próprio território, além de outras 70 que faziam o descarte em áreas irregulares vizinhas. O marco legal do setor determinou o fim dessas estruturas em agosto de 2024.

Segundo a pesquisa, os lixões existem em 25,7% dos 5.561 municípios brasileiros com manejo de resíduos sólidos. Quando considerados apenas os 5.408 municípios com coleta convencional, a ocorrência chega a 28,9% (1.562 cidades).

Ao somar outros tipos de unidades que também resultam em algum tipo de prejuízo ambiental, como aterros controlados e vazadouros em áreas úmidas, o número de municípios com destinação final inadequada sobe para 1.919, mais de um terço do país. Essas unidades despejam poluentes sem tratamento e aumentam o risco de contaminação do solo, dos rios e da saúde das populações vizinhas.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre terá toboágua gigante na Mostardeiro em dezembro novamente

Em 16 municípios brasileiros, o lixo é despejado a céu aberto em áreas alagadas ou alagáveis. A região Norte concentra sete desses casos e o Nordeste contabiliza seis. Em oito dessas 16 localidades, há presença de catadores dentro das instalações e queima de resíduos a céu aberto. Apenas duas dessas unidades possuem licença de operação válida.

Desigualdades regionais marcam a disposição final dos resíduos no Brasil. No Norte, 69,3% dos municípios com serviço de limpeza urbana utilizam lixões a céu aberto (311 de 449 cidades). O Centro-Oeste registra o problema em 48,8% das localidades (228 de 467), e o Nordeste apresenta o descarte irregular em 36,1% dos municípios (645 de 1.789).

No sentido oposto, o Sul tem a menor proporção de vazadouros a céu aberto, com 2,9% das cidades com limpeza urbana (35 municípios). No Sudeste, o índice chega a 12,6% (210 cidades).

Já os aterros sanitários, modelo adequado para receber os rejeitos, existem em 838 municípios brasileiros (15,1% dos que têm limpeza urbana). O Sudeste concentra 326 dessas estruturas e o Sul soma 283. No Norte, apenas 23 cidades possuem aterro sanitário próprio.

Para Pedro Maranhão, presidente da Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente), o país avança em ritmo lento diante do tamanho do desafio. "É preciso reconhecer os progressos na ampliação da coleta e do fechamento de lixões, mas a situação do país é muito grave, sobretudo nos estados das regiões Norte e Nordeste, onde mais da metade dos resíduos coletados têm destinação inadequada", afirma o especialista.

O avanço da destinação adequada esbarra na falta de controle básico sobre o lixo recolhido. Entre os 5.408 municípios com coleta convencional, 3.642 (67,3%) não pesam os resíduos coletados. Nos 1.429 municípios com vazadouro a céu aberto, 1.263 (88,4%) operam sem qualquer pesagem do material despejado.

O estudo gravimétrico, que identifica a composição do lixo por tipo de material (como orgânico, plástico, papel e vidro), existe em apenas 8,1% das cidades com coleta convencional. Outras 4.970 cidades não realizam esse diagnóstico, o que dificulta o planejamento de usinas de triagem e reciclagem.

A separação e o reaproveitamento dos materiais também têm baixo alcance. A coleta seletiva existe em 48,1% dos municípios brasileiros. No Norte, 75,3% das localidades com limpeza urbana não oferecem o serviço. Mesmo entre as cidades que realizam coleta seletiva, 343 encaminham os rejeitos gerados para lixões no próprio município.

O processamento de resíduos orgânicos ocorre em 9,7% das cidades com serviço de limpeza. Unidades de compostagem estão presentes em 192 municípios, o que corresponde a 3,5% do total com o serviço.

A organização formal dos trabalhadores da reciclagem também enfrenta gargalos. Cooperativas ou associações de catadores atuam com registro em 22,2% dos municípios brasileiros. No Norte, a presença cai para 8,5% das cidades, e o estado do Amapá não registrou nenhuma entidade do tipo. Outros 4.325 municípios operam sem organizações formais de catadores.