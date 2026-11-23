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Publicada em 23 de Novembro de 2026 às 20:08
Alexandre Padilha defendeu ampliar a participação de países em desenvolvimento nas decisões sobre recursos destinados à saúdeAgência Brasil
O Brasil defendeu nesta segunda-feira (23) a manutenção da saúde entre as prioridades do G20 e do G7, com investimentos em sistemas públicos, preparação para emergências sanitárias e ampliação do acesso a medicamentos e vacinas.