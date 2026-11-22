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Publicada em 22 de Novembro de 2026 às 18:20
A motorcyclist rides past a storm-damaged industrial building in Tupancireta, Rio Grande do Sul state, Brazil, on November 21, 2026, after a storm struck the region. A storm with winds exceeding 100 kilometers per hour destroyed some 5,000 homes and killed three people on November 20 in a city in southern Brazil. "The city is gone," Tupancireta mayor Gustavo Herter said in a video released by local media. (Photo by SILVIO AVILA / AFP)SILVIO AVILA/AFP/JC