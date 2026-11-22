Cerca de cinco mil pessoas participaram da 28ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes
neste domingo (22), em Porto Alegre. O evento ocorreu pela primeira vez na Orla do Guaíba, e contou com uma faixa de apoio ao município gaúcho de Tupanciretã, que foi devastado
na sexta-feira (20) por um temporal que causou cinco mortes.
A corrida busca conscientizar a população sobre o diabetes tipo 1
, e é promovida pelo Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul (ICDRS) há quase três décadas. Com o slogan “A Orla virou Grenal”, o evento contou com um percurso de quatro quilômetros
, saindo em direção à Usina do Gasômetro, com retorno na Rótula das Cuias, e chegada no pórtico do Parque Harmonia.
Desde 1998, mais de 420 mil pessoas já participaram da Corrida, cuja arrecadação é hoje a principal fonte de recursos para a manutenção do atendimento gratuito oferecido pelo Instituto a mais de 5 mil crianças e jovens com diabetes tipo 1
, de 345 municípios gaúchos.
Nesta 28ª edição, Grêmio e Internacional voltaram a ceder seus escudos para as camisetas, permitindo que os participantes escolham a versão do seu time do coração.
A corrida foi participativa, pôde ser feita correndo ou caminhando e todos receberam medalha. Para participar, era necessário apenas comprar a camiseta do evento no valor de R$ 40.
Para Paulo Roberto Falcão, presidente do Conselho do ICDRS e campeão mundial de futebol, a força da mobilização está justamente na capacidade de reunir pessoas diferentes em torno de uma mesma causa. “É um momento muito bonito, de confraternização, de ajudar as crianças. Quem não quiser correr pode caminhar, pode apenas comprar a camiseta e já estará ajudando. Todos são campeões porque estão fazendo o bem.”