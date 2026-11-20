A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que, conforme atualização realizada às 12h28 desta sexta-feira (20/11), Tupanciretã registra três óbitos, 60 feridos e aproximadamente 5 mil residências destelhadas
em decorrência do temporal registrado durante a madrugada
. Ainda está sendo verificado se os óbitos registrados ocorreram em decorrência do evento meteorológico.
O evento afetou todo o município, provocando a queda de aproximadamente 100 árvores, bloqueios em diversas vias, danos à rede elétrica e a prédios públicos. O município está sem fornecimento de energia elétrica, com os serviços de telefonia e internet comprometidos.
O governador Eduardo Leite (PSD) anunciou a liberação imediata de R$ 2 milhões em apoio ao município
. O vice-governador Gabriel Souza (MDB) está no município coordenando ações de emergência, e Leite anunciou que está em deslocamento a Tupanciretã.
Além de Tupanciretã, outros municípios foram atingidos pelo temporal. Os 10 municípios com mais pessoas afetadas:1. São Domingos do Sul –
Vendaval afetou 1.434 pessoas. Os danos materiais informados incluem 2 outros estabelecimentos atingidos.2. Lagoa Vermelha –
Vendaval afetou 820 pessoas, deixando 20 pessoas desalojadas. Os danos materiais informados incluem 200 casas danificadas, 4 casas destelhadas, 1 escola danificada, 30 quedas de vegetação, 4 postes ou trechos de fiação danificados e 4 vias locais obstruídas.3. Lindolfo Collor –
Vendaval afetou 240 pessoas. Os danos materiais informados incluem 65 casas destelhadas e 10 quedas de vegetação.4. Júlio de Castilhos –
Vendaval afetou 200 pessoas. Até o momento da consulta, não havia danos materiais detalhados no sistema.5. Charrua –
Enxurrada afetou 110 pessoas. Os danos materiais informados incluem 5 obras de infraestrutura pública danificadas, 1 queda de vegetação e 35 vias locais obstruídas.6. Bossoroca –
Vendaval afetou 100 pessoas. Os danos materiais informados incluem 10 casas destelhadas, 3 escolas danificadas, 2 estabelecimentos públicos atingidos e 4 quedas de vegetação.7. Caxias do Sul –
Granizo afetou 85 pessoas, deixando 51 pessoas desalojadas. Os danos materiais informados incluem 29 casas danificadas, 1 estabelecimento de saúde danificado, 1 escola danificada, 1 obra de infraestrutura pública danificada e 1 queda de vegetação.8. Tupanciretã –
Vendaval afetou 63 pessoas, incluindo 60 feridos. Os danos materiais informados incluem 5.000 casas destelhadas, 1 estabelecimento de saúde danificado e 100 quedas de vegetação.9. Fortaleza Dos Valos –
Vendaval afetou 60 pessoas. Os danos materiais informados incluem 15 casas danificadas.10. Marau –
Vendaval afetou 50 pessoas. Os danos materiais informados incluem 6 casas danificadas, 1 casa alagada, 5 quedas de vegetação e 2 vias locais obstruídas.