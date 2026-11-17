Na tarde desta terça-feira (17) aconteceu o fórum "IA Unicórnio da Gestão 2026", sediado no CIEE/RS, no Centro Histórico de Porto Alegre. O evento reuniu líderes, CEOs e gestores para debater a aplicação prática e a convergência da inteligência artificial nas gestões pública e privada, mostrando como as novas tecnologias podem transformar decisões estratégicas, aumentar a eficiência e melhorar os serviços prestados à população.
Um dos grandes destaques do evento foi o painel "Infraestrutura e Investimentos: O Rio Grande do Sul no Centro da Era da Inteligência Artificial". A mesa contou com a participação de Mariela Portz, secretária adjunta de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Luciano Fialho, VP Sênior de Desenvolvimento Corporativo da Scala Data Centers, e Roger Pozzi, diretor geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS. A mediação do debate foi conduzida por Carlos Toillier, Vice-Presidente de Mercado da Matriz Comunicação e Marketing.
O painel aprofundou as discussões sobre o potencial do Estado em se tornar um polo global de infraestrutura digital, impulsionado por grandes vantagens competitivas, como o clima favorável e a matriz energética gaúcha. O executivo Luciano Fialho alertou para a necessidade urgente de o Brasil investir em sua própria infraestrutura, visando não apenas o crescimento econômico, mas a garantia da autonomia digital do país. Ao defender que os dados brasileiros parem de ser processados majoritariamente no exterior, ele exemplificou o risco atual.
"Hoje, se alguém desligar um data center nos Estados Unidos, existe uma chance enorme de você não fazer a sua transação imobiliária, talvez financeira, talvez de saúde. Então o governo tem que entender que isso é estratégico, que isso cria empregos".
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