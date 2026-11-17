O Rio Grande do Sul está entre os 10 estados brasileiros que receberão uma remessa extra de vacinas contra a covid-19, conforme autorização publicada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (16).

A medida tem como objetivo recompor os estoques estaduais e garantir a continuidade da imunização dos grupos prioritários no território gaúcho — o que inclui idosos, gestantes, crianças menores de cinco anos e pessoas imunocomprometidas.



Esse lote adicional se soma às entregas mensais já programadas a partir das demandas da Secretaria Estadual da Saúde (SES). De acordo com a pasta federal, o envio ao Estado ocorrerá de forma gradual, respeitando a capacidade logística de armazenamento e recebimento local. Assim que desembarcarem no RS, caberá ao governo estadual coordenar a distribuição das doses aos municípios gaúchos.

Quantas doses cada Estado vai receber?

De acordo com o ministério, as doses serão distribuídas da seguinte forma:

- São Paulo - receberá mais de 500 mil doses;

- Rio de Janeiro - receberá 350 mil doses, das quais 150 mil vão diretamente para a capital;

- Minas Gerais - 290 mil;

- Rio Grande do Sul - 140 mil;

- Paraná - cerca de 50 mil;

- Piauí - 20,4 mil;

- Alagoas - 20 mil;

- Mato Grosso do Sul - 18 mil;

- Espírito Santo - cerca de 17 mil;

- Tocantins - 5 mil.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina Comirnaty, da Pfizer, eficaz contra as cepas em circulação, incluindo a subvariante XFG.

Neste ano, já foram distribuídas mais de 22,9 milhões de doses. Ao todo, 7,6 milhões foram aplicadas.

No mesmo balanço, o ministério informou que o Brasil notificou 3.641 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por covid-19 em 2026, ante 9.523 no mesmo período de 2025, uma queda de 62%. As mortes passaram de 1.481 para 445, uma redução de 70%.

Quem deve se vacinar?

A vacina faz parte do calendário nacional para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e pessoas a partir de 60 anos. Ela também é recomendada para grupos especiais, como pessoas com comorbidades e imunocomprometidas.

A orientação para quem tem 60 anos ou mais e para pessoas imunocomprometidas é receber uma dose a cada seis meses. Para os demais grupos especiais, a recomendação é de uma dose por ano.

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas devem receber três doses. A segunda é aplicada quatro semanas depois da primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda.