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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 15:12

Concurso no Hospital Conceição oferece salários de até R$ 13 mil; veja outras seleções abertas

As seleções contemplam candidatos com diferentes formações, principalmente de nível técnico e superior

As seleções contemplam candidatos com diferentes formações, principalmente de nível técnico e superior

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Instituições de ensino, hospitais e órgãos públicos estão com concursos e processos seletivos abertos para quem busca uma oportunidade profissional. As seleções contemplam candidatos com diferentes formações, principalmente de nível técnico e superior, e oferecem vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

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