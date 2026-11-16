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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 14:49

Prefeituras gaúchas abrem concursos e seleções com salários de até R$ 21,3 mil

As seleções contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, oferecem vagas imediatas e formação de cadastro reserva

As seleções contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, oferecem vagas imediatas e formação de cadastro reserva

Freepik/Reprodução/JC
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Prefeituras de quatro municípios do Rio Grande do Sul estão com concursos públicos abertos para quem busca uma oportunidade no serviço público. As seleções contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, oferecem vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As remunerações chegam a R$ 21,3 mil.

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