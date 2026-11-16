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CapaGeralCapão Da Canoa

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 13:40

Funcionamento de quiosques em Capão da Canoa segue indefinido

Associação afirma que os 14 quiosques empregam mais de 60 pessoas na orla de Capão

Associação afirma que os 14 quiosques empregam mais de 60 pessoas na orla de Capão

Victor Czimikoski/AQBC/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Faltando pouco mais de um mês para o começo do verão, o funcionamento de 14 quiosques no trecho da Santinha, em Capão da Canoa, até Curumin, no Litoral Norte gaúcho segue indefinido. A prefeitura de Capão da Canoa proibiu o funcionamento das estruturas. O município lançou um edital de licitação para a participação de novos concessionários referente às estruturas que funcionam na orla de Capão. No trecho, existem um total de 58 quiosques - o processo licitatório abrange 14 deles. Porém, a Associação dos Quiosques da Beira Mar de Capão da Canoa (AQBC) apresentou uma impugnação na Justiça apontando diversas irregularidades no edital de concessão.

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