Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 12:07

Chefia da COP31 cita meta de eletrificação e fim dos combustíveis fósseis em texto preliminar

Versão preliminar foi publicada logo no início da segunda semana para que os países tenham tempo de sobra para deliberar

Versão preliminar foi publicada logo no início da segunda semana para que os países tenham tempo de sobra para deliberar

Ozan KOSE/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Foi divulgada nesta segunda-feira (16) a primeira versão do texto que vem sendo elaborado pela presidência da COP31, cúpula das Nações Unidas sobre mudança climática que acontece em Antália, Turquia. Foram compiladas demandas contidas em mais de 500 páginas enviadas aos anfitriões do evento por 45 delegações. Entre elas estão a meta de eletrificar 35% da economia global até 2035 e pedidos para que o fim dos combustíveis fósseis seja acelerado.
Também são abordados os planos elaborados pelo Brasil sobre transição energética global, desmatamento e financiamento climático; o papel do oceano no regime climático; as fragilidades de populações que vivem em regiões montanhosas; e até mesmo a utilização de tecnologias de remoção de carbono, tidas como uma estratégia para fugir do compromisso de cortar emissões.

Notícias relacionadas