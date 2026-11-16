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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 11:27

Sete terrenos serão leiloados pelo sistema eletrônico em Porto Alegre

Sessão pública para aquisição dos imóveis será realizada na quarta-feira (18), a partir das 9h

Sessão pública para aquisição dos imóveis será realizada na quarta-feira (18), a partir das 9h

PMPA/Divulgação/JC
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Sete terrenos serão leiloados pela prefeitura de Porto Alegre por meio do sistema eletrônico na quarta-feira (18). Os imóveis estão localizados nos bairros Rio Branco, Praia de Belas, Boa Vista e quatro áreas na zona Sul da cidade - Vila Nova, Camaquã, Espírito Santo e Cavalhada. Os terrenos têm uma área de 593 metros quadrados até seis mil metros quadrados. 

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