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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 11:39

FeXISval: veja as 15 lanchonetes que disputam título de melhor xis de Porto Alegre

Soberano é um dos 15 competidores em busca do título de "melhor xis de Porto Alegre"

Soberano é um dos 15 competidores em busca do título de "melhor xis de Porto Alegre"

Gabriel Santini Pompeo/Soberano/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Porto Alegre se prepara para receber, no próximo final de semana, uma disputa que mexe com a tradição no Rio Grande do Sul. São poucos os gaúchos que não têm um xis preferido e, agora, 15 lanchonetes da Capital disputam pelo título de "melhor da cidade", no FeXISval, evento promovido pelas influenciadoras Sofia Arend e Sofia Mainardi, do perfil Sofias Por Aí.

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