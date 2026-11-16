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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 11:09

Prazo para regularizar débitos do free flow termina nesta segunda-feira

Motoristas devem consultar possíveis passagens pendentes e efetuar os pagamentos pelos canais oficiais

Motoristas devem consultar possíveis passagens pendentes e efetuar os pagamentos pelos canais oficiais

LUIZA PRADO/arquivo/JC
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Os motoristas que possuem tarifas de pedágio eletrônico no sistema free flow em aberto têm até esta segunda-feira, 16 de novembro, para regularizar os débitos. O prazo busca  evitar penalidades, além de possibilitar a anulação de multas aplicadas por falta de pagamento.

Para ter direito à anulação da multa e solicitar a restituição do valor pago, é preciso quitar a tarifa do pedágio pendente até a data-limite. A solicitação de reembolso da multa poderá ser realizada posteriormente, sem a obrigação de respeitar esse prazo. No entanto, a quitação da tarifa do pedágio dentro do período estabelecido é condição necessária para ter direito ao benefício.

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