Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralFeriados

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:33

Veja calendário de feriados nacionais de 2027 e em que dias da semana caem

Carnaval, em 8 e 9 de janeiro, é o primeiro feriado nacional

Carnaval, em 8 e 9 de janeiro, é o primeiro feriado nacional

PABLO PORCIUNCULA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O calendário de feriados de 2027 terá sete datas nacionais em dias úteis e outras três aos sábados. Entre as folgas que poderão prolongar os fins de semana estão o 1º de janeiro e a Paixão de Cristo, em 26 de março, ambos em sextas-feiras.
Outros feriados importantes também terão possibilidade de emenda, como a Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em uma segunda-feira.

Notícias relacionadas