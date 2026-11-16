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CapaGeralEconomia

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:36

Ministério da Saúde abre processo seletivo com salários de até R$ 10,3 mil

As inscrições devem ser feitas até as 23h59min de 14 de dezembro

As inscrições devem ser feitas até as 23h59min de 14 de dezembro

Valter Campanato/Agência Brasil
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Agências
O Ministério da Saúde abriu processo seletivo simplificado para contratar 300 profissionais temporários, com salários de até R$ 10.354,29. A remuneração mais alta é destinada ao cargo de gestor, que exige formação superior em áreas como administração, direito e saúde. A seleção também oferece vagas para técnico administrativo e analistas de diferentes especialidades.
As inscrições devem ser feitas até as 23h59min de 14 de dezembro, pelo site do Instituto Avalia, responsável pela organização do processo. A taxa é de R$ 60 para todos os cargos. O edital prevê isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, integrantes de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e doadores efetivos de medula óssea.
A seleção terá prova objetiva, marcada para 17 de janeiro de 2027, com duração de quatro horas. Os candidatos também poderão ser avaliados por títulos, certificações e experiência profissional, etapa de caráter classificatório. O resultado final está previsto para 30 de março. Todos os cargos exigem diploma de ensino superior e têm jornada de trabalho de 40 horas semanais.

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