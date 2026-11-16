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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:17

Mais uma ponte da avenida Ipiranga passará por reformas; veja onde

Licitação será realizada on-line no dia 27 de novembro, às 14h

Licitação será realizada on-line no dia 27 de novembro, às 14h

Google Maps/JC
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O edital para a recuperação estrutural da ponte da rua Santana, no cruzamento com a avenida Ipiranga, no bairro Santana, foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) de quarta-feira (11). A empresa contratada será responsável pela recuperação da superestrutura, dos encontros, do passeio, dos guarda-corpos, da sinalização e do pavimento. 

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