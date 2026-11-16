Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralJornal Do Comércio

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 07:03

Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

Versão impressa do JC serve uma curadoria aos leitores

Versão impressa do JC serve uma curadoria aos leitores

Getty Images/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
• Produtores gaúchos buscam diversificar lavouras para além da soja

• Mercado Digital: Renúncia de CEO, espiã e dependência
• Sol predomina no Rio Grande do Sul, e temperaturas seguem elevadas

Notícias relacionadas