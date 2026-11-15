Sol predomina no Rio Grande do Sul, e temperaturas seguem elevadas

O sol deve aparecer em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (16), mantendo as temperaturas elevadas e proporcionando mais uma tarde com características de verão. O calor será mais intenso nas cidades do Oeste gaúcho, enquanto a Zona Sul terá temperaturas mais amenas.
A influência da umidade proveniente do oceano favorece a maior presença de nuvens na região Sul, reduzindo a elevação das temperaturas. Não está descartada a ocorrência isolada de chuva fraca.
Ao longo do dia, períodos de maior nebulosidade devem se alternar com aberturas de sol. No fim da tarde, o aquecimento pode contribuir para o aumento da cobertura de nuvens.
A terça-feira (17) será marcada pela instabilidade. Apesar de períodos de sol, há previsão de chuva em diferentes regiões do Estado. As precipitações devem começar pela manhã no Oeste e avançar para as demais áreas ao longo do dia. Como as temperaturas permanecem elevadas, há possibilidade de temporais.
A semana começa com variação de nebulosidade na Grande Porto Alegre. A umidade que chega do oceano favorece a presença de nuvens em diferentes momentos do dia, mas não impede a ocorrência de períodos de sol.
Os termômetros devem registrar temperaturas entre 19 e 29°C, mantendo a sensação de calor durante a tarde. Na terça-feira, o aquecimento ganha intensidade, com máximas acima dos 30°C na região. O calor, associado à umidade, aumenta as condições para pancadas de chuva e temporais, principalmente no fim do dia.