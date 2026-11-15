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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 12:50

Apesar da chuva, Corrida pela Vida reúne cerca de 8 mil pessoas em Porto Alegre

A programação da 32ª edição da Corrida pela Vida abrangeu diferentes públicos e níveis de preparo físico, contando com corridas competitivas nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km

A programação da 32ª edição da Corrida pela Vida abrangeu diferentes públicos e níveis de preparo físico, contando com corridas competitivas nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km

ICI/DIVULGAÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A 32ª edição da Corrida pela Vida, evento que integra o calendário oficial de comemorações dos 35 anos do Instituto do Câncer Infantil (ICI), foi realizada na manhã deste domingo (15) no Parque Marinha do Brasil. Apesar da chuva, o público marcou presença: segundo dados da assessoria da instituição, o evento reuniu cerca de 8 mil pessoas, sendo 1.200 corredores participantes nas provas competitivas.

A programação do evento abrangeu diferentes públicos e níveis de preparo físico, contando com corridas competitivas nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km. Além disso, a organização promoveu modalidades voltadas para as famílias e apoiadores da causa, incluindo a Corrida Kids e uma caminhada participativa.

O diretor-executivo do ICI, Algemir Brunetto, exaltou a realização da prova e o engajamento da sociedade civil. "É uma festa linda que a corrida pela vida nos proporciona. É importante ter as pessoas, ter a comunidade em momento que une o esporte e a solidariedade. E, obviamente, também uma oportunidade de conscientização sobre o câncer infantil", afirmou o diretor.

Brunetto também destacou que a corrida deste ano tem como objetivo arrecadar fundos para a construção do novo prédio do ICI, visando ampliar o espaço de apoio às crianças e suas famílias.

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