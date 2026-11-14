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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 16:00

Qualidade do ar atinge nível péssimo em cidades do Amazonas afetadas por fumaça de queimadas

Governo federal enviou uma força-tarefa para combater os incêndios florestais no Amazonas e os efeitos causados pela fumaça

Governo federal enviou uma força-tarefa para combater os incêndios florestais no Amazonas e os efeitos causados pela fumaça

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
Cidades do Amazonas atingiram nesta semana nível péssimo de qualidade do ar em meio à fumaça de incêndios florestais, agravados pelo El Niño.
Nos municípios de Barreirinha, Itapiranga, Parintins e São Sebastião do Uatumã, a concentração de partículas finas (MP2,5) ultrapassou 125 microgramas por metro cúbico, segundo o Centro de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil estadual


Além disso, dos 62 municípios do estado, 15 estão sob alerta de nível alto, ou seja, de qualidade ruim ou muito ruim, entre eles a capital Manaus. Outras 21 localidades têm o nível moderado.

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