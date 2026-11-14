Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 11:46

Sábado dos gaúchos será marcado pela presença de sol e calor

Sábado é marcado por temperaturas máximas ao redor de 30°C em Porto Alegre e no Interior

Sábado é marcado por temperaturas máximas ao redor de 30°C em Porto Alegre e no Interior

Gabrieli Silva/JC
Compartilhe:
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O sábado no Rio Grande do Sul será marcado pela presença do sol que aparece em grande parte do território gaúcho no decorrer do dia. Será um dia de calor com temperaturas máximas acima dos 31°C  na maioria das cidades gaúchas, tanto na região de Porto Alegre quanto no interior do Estado. Já no domingo (15), feriado da Proclamação da República, a previsão é de máximas chegando a 30°C.  

Notícias relacionadas