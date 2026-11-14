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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 10:36

Santa Maria celebra o "Xis" com realização de festival

Xis gigante foi preparado por dez profissionais no Distrito Criativo Centro-Gare

Xis gigante foi preparado por dez profissionais no Distrito Criativo Centro-Gare

Ronald Mendes/Prefeitura de Santa Maria/Divulgação/JC
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Quem visitar a cidade Santa Maria neste final de semana poderá conferir a 4ª edição do Festival Nacional do Xis. O evento está sendo realizado no Distrito Criativo Centro-Gare neste sábado (14) e domingo (15) das 11h até a meia-noite. O público poderá conferir as seguintes atrações: praça de alimentação com diversos empreendimentos, cervejarias artesanais e opções de sobremesa (doces e sorvetes) e shows artísticos. O evento também inclui o Megaxis (xis gigante), o Master Xis (competição de xis mais inovador), o Come Xis (prova de resistência) e o Xis da Galera (xis mais popular). 

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