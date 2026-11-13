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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 19:59

Reginaldo Freitas da Silva é eleito novo presidente da AMP/RS

Reginaldo Freitas da Silva foi eleito para liderar a entidade, com 848 votos, correspondentes a 97,5% de aprovação

Reginaldo Freitas da Silva foi eleito para liderar a entidade, com 848 votos, correspondentes a 97,5% de aprovação

Júlia Urias/AMP-RS/Divulgação/JC
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A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) definiu, nesta sexta-feira (13), seu próximo presidente para o biênio 2027/2028. Reginaldo Freitas da Silva foi eleito para liderar a entidade, tornando-se o 30º presidente em seus 85 anos de história. À frente da chapa Pertencimento, única inscrita no processo eleitoral, recebeu 848 votos, correspondentes a 97,5% de aprovação, e tornou-se o presidente mais votado da história da Associação.

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