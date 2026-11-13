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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 14:44

Mpox: variante associada a casos mais graves avança no Brasil; sintomas e tratamento mudam?

Diferente da covid-19, a Mpox não apresenta o mesmo padrão de transmissão respiratória

Diferente da covid-19, a Mpox não apresenta o mesmo padrão de transmissão respiratória

Cristine Rochol/PMPA/Divulgação/JC
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Agências
A alta de casos de Mpox no País, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará no Distrito Federal, tem sido provocada pelo avanço do clado Ib. A variante é uma linhagem do vírus que é associada a casos mais graves na África entre 2022 e 2024. Mas no Brasil, a história é outra, de acordo com especialistas entrevistados por Pulsa.

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