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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 20:26

Incêndio atinge instalações da Todeschini em Bento Gonçalves

As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes. Todeschini. Bento Gonçalves

As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes. Todeschini. Bento Gonçalves

3ª CiaBM/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Na tarde desta quinta-feira (12), um incêndio atingiu as instalações da empresa de móveis Todeschini, em Bento Gonçalves. De acordo com a 3ª Companhia de Bombeiros Militar (3ª CiaBM), o fogo teve início no setor de cabine de pintura, que sofreu queima total.

Após o controle da ocorrência, a guarnição do Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo e as buscas secundárias, utilizando câmeras térmicas para identificar possíveis focos de calor remanescentes e garantir a segurança do local. Ao todo, 22 pessoas inalaram fumaça e foram avaliadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes.

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