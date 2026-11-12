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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 20:20

Brasil já registrou mais de mil casos de Mpox em 2026, segundo Ministério da Saúde

Apesar do crescimento recente dos casos, números ainda são menores que os registrados em 2022

Apesar do crescimento recente dos casos, números ainda são menores que os registrados em 2022

EVANDRO OLIVEIRA
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Agências
O Brasil já contabiliza 1.023 casos de Mpox e uma morte pela doença em 2026, segundo o levantamento mais recente, divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (12). De acordo com a pasta, houve aumento nas notificações em outubro, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal.

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