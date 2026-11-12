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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:57

Hub oncológico quer ampliar acesso a estudos clínicos

Barrios quer que Porto Alegre seja referência em investigação oncológica

Barrios quer que Porto Alegre seja referência em investigação oncológica

Alex Rocha/PMPA/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
O Centro de Pesquisa em Oncologia do Hospital São Lucas da PUCRS celebra seus 30 anos nesta quinta-feira (12). Para celebrar as três décadas de entregas à ciência, à pesquisa e aos avanços no tratamento do câncer, foi firmado um acordo de cooperação entre a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Saúde da Capital, a Procempa e o Grupo Latino-Americano de Pesquisa em Oncologia (Lacog) para a criação do Hub de Pesquisa Clínica em Oncologia.

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