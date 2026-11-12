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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:28

Participação internacional no Inovamundi 2026 da Feevale promove intercâmbio de conhecimentos

Das 1.314 inscrições recebidas, 28 são internacionais, reforçando o caráter de integração e internacionalização do Inovamundi

Das 1.314 inscrições recebidas, 28 são internacionais, reforçando o caráter de integração e internacionalização do Inovamundi

Andrieli Siqueira/Universidade Feevale/JC
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A troca de conhecimentos entre diferentes países e culturas é um dos destaques do Inovamundi 2026, evento promovido pela Universidade Feevale que iniciou dia 4 deste mês e se encerra neste sábado (14). Com 1.168 apresentações científicas nas mais diversas áreas do conhecimento, a programação reúne trabalhos da Feevale e de instituições do Rio Grande do Sul, de outros estados brasileiros e do exterior.

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