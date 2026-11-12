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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 12:09

32ª Corrida pela Vida marca as comemorações dos 35 anos do Instituto do Câncer Infantil

A organização estima a participação de aproximadamente 1.500 corredores inscritos

A organização estima a participação de aproximadamente 1.500 corredores inscritos

ICI/Divulgação/JC
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O Instituto do Câncer Infantil (ICI) realiza, neste domingo (15), a 32ª edição da Corrida pela Vida no Parque Marinha do Brasil. Neste ano, o evento integra o calendário oficial de comemorações pelos 35 anos de atuação da instituição no apoio a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

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