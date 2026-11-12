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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 10:30

Rodoviária de Porto Alegre entrega banheiros reformados com investimento de R$ 564 mil

Com investimento de R$ 564 mil, reforma dos banheiros da rodoviária teve início em abril

Com investimento de R$ 564 mil, reforma dos banheiros da rodoviária teve início em abril

Daer/Divulgação/JC
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Os passageiros que utilizam a Estação Rodoviária de Porto Alegre passam a contar com instalações sanitárias reformadas no setor intermunicipal. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), concluiu os serviços, após seis meses de intervenções. Os espaços estão sendo entregues à Veppo, administradora do terminal.

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