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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 08:54

Festival dedicado ao xis gaúcho reunirá 15 lancherias de Porto Alegre no Parque Harmonia

O acesso ao festival será pago, com ingresso que inclui uma porção de batata frita e um refrigerante

O acesso ao festival será pago, com ingresso que inclui uma porção de batata frita e um refrigerante

Samuel Marques/Prefeitura de Santa Maria/Cidades
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Um dos sabores mais tradicionais da gastronomia gaúcha ganha uma celebração própria em Porto Alegre. Nos dias 21 e 22 de novembro, o Parque Harmonia recebe a primeira edição do FeXISval, festival dedicado ao xis, com 15 lancherias da Capital, atrações musicais e atividades para diferentes públicos. A programação ocorre das 12h às 22h, nos dois dias. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

O encontro reunirá diferentes receitas e formas de preparar o sanduíche, valorizando os estabelecimentos e a cultura gastronômica local. Cada lancheria oferecerá três opções: xis salada, vegetariano e especial da casa. Os lanches serão preparados na hora, em versões menores, para que o público possa experimentar diferentes sabores.

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